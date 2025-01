Super-G de Wengen: une première pour Franjo von Allmen

Et voici la première victoire en Coupe du monde de Franjo von Allmen. Le Bernois a remporté le Super-G de Wengen devant l'Autrichien Vincent Kriechmayr et le Grison Stefan Rogentin.

Le canton de Berne a trouvé l'héritier de Beat Feuz. Son nom? Franjo von Allmen. Pour son 10e Super-G en Coupe du monde, le skieur du Simmental a fait tout juste. Hormis peut-être un peu de temps égaré dans le S final, von Allmen a su profiter de son petit dossard pour emmagasiner de la vitesse, notamment dans le Hanneggschuss. Seul Vincent Kriechmayr a pu rester dans le sillage du Bernois avec ses 0''10 de retard.

Le coureur de 23 ans défie aussi l'adage qui veut qu'il faut de l'expérience pour s'imposer sur le Lauberhorn. Depuis la descente de Val Gardena et sa deuxième place, von Allmen enchaîne. Il a décroché la 2e place en descente à Bormio derrière Alexis Monney et la 6e en Super-G. 'C'était une course solide sans grande faute,a avoué le vainqueur du jour au micro de la RTS. Je n'étais pas sûr de moi, mais c'était un bon mix aujourd'hui et tout a bien fonctionné.'

C'est vraiment la saison des premières cet hiver dans le camp suisse après les premières victoires de Justin Murisier à Beaver Creek, d'Alexis Monney à Bormio, de Thomas Tumler à Beaver Creek ou encore de Camille Rast chez les dames.

Un camp suisse qui peut également se réjouir de la 3e place de Stefan Rogentin. Surtout que le Grison a lourdement chuté mardi lors du premier entrainement de la descente et qu'il porte encore les stigmates de cette cabriole. Deuxième du Super-G de Wengen en 2023, Rogentin a obtenu le troisième podium de sa carrière.

Odermatt se loupe

Ultra attendu, Marco Odermatt a déçu en terminant 7e à 1''04. Le patron du Cirque blanc a montré par son pas de patineur qu'il en voulait. Peut-être un peu trop, comme l'a démontré son passage trop agressif dans le Kernen-S, un endroit où il est traditionnellement capable de faire la différence sur ses adversaires. Il faut remonter au 6 mars 2022 avec une 28e place à Kvitfjell pour trouver trace d'un Odermatt pas dans le top 5 en Super-G, soit 19 courses!

'C'était difficile aujourd'hui, a reconnu le leader du général de la Coupe du monde. La sensation sur les skis n'était pas super, ça tapait pas mal. Je n'étais pas sur la bonne ligne et j'ai perdu de la vitesse. Je veux faire mieux demain et être sur le podium.'

La performance d'ensemble des Helvètes est encore une fois digne d'éloges. Alexis Monney a pris la 9e place et Justin Murisier la 14e. Loïc Meillard est pour l'heure 22e et Arnaud Boisset 25e.

