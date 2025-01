Les Suisses sans trop de pression à Wengen

Le trio magique



Wengen a une place particulière dans le calendrier. Comme le rappelle Stéphanie Wenker, les attentes sont grandes et tout le monde pense que « les Suisses visent le trio magique : Adelboden, Wengen, Kitzbühel ». Mais quand on leur pose la question, ils se montrent plutôt détendus, sans se mettre trop de pression. En tout cas, c’est ce qu’ils déclarent. En ce qui concerne le quatuor de tête en descente, Marco Odermatt, Frajo Von Allmen, Justin Murisier et Alexis Monney, « eux sont devenus un peu plus gourmands, mais ils ne le disent pas à l’interview », relève notre correspondante.

Des skieurs étrangers peuvent également s’illustrer ce weekend. Les spécialistes citent par exemple les noms de les Italiens Mattia Casse et Dominik Paris, du Canadien Cameron Alexander, du Norvégien Fredrik Møller et de l’Autrichien Vincent Kriechmayr. Des performances à suivre sur RTN tout au long du weekend. /sma-jhi