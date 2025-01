Les fondeurs neuchâtelois dans le top 6

Les fondeurs du Giron jurassien ont réussi à tirer leur épingle du jeu sur les pistes du col du Jaun à l’occasion de deux épreuves des championnats de Suisse.

Wilma Lauenstein (SC La Vue-des-Alpes), Lisa Pellaton (SC La Brévine) et Antoine Béguin (SC La Vue-des-Alpes) ont tous réussi à se hisser dans le top-6 de leur catégorie respective.

Antoine Béguin (M20) a terminé cinquième du 10 km classique après un sixième rang lors du sprint libre, Wilma Lauenstein (M18) a touché les places d’honneur du bout des doigts en terminant deux fois au sixième rang. Lisa Pellaton (M20) n’a pas été en reste sur le tourniquet du col du Jaun avec une très belle cinquième place en sprint libre puis une huitième place lors de la mass-start classique. Elle a notamment réussi une belle remontée dans la seconde boucle pour décrocher ce top-10. « Le bilan de ce week-end est vraiment excellent, car nos trois athlètes confirment leur potentiel et sont aux avant-postes », souligne Alexis Jeannerod, l’entraîneur du Giron Jurassien.

À noter qu’Ilan Pittier (SC La Vue-des-Alpes) a fait l’impasse sur ces premières épreuves des championnats suisses afin de se laisser un peu de temps de récupération. « Après une préparation estivale très intense, je paie un peu ces efforts sur le début de saison, relate Ilan Pittier, membre du cadre B de Swiss-Ski. L’idée est de me reposer un peu pour éliminer cette fatigue et de me remettre en forme pour les épreuves de Coupe du monde en Engadine ». Des épreuves qui se tiennent du 24 au 26 janvier. /comm-mne