Stéphane Cattin : « Le bilan du début de saison de l’équipe masculine de ski est exceptionnel »

« On est sur la même lancée que les hivers précédents avec des tirs groupés et des résultats pratiquement à chaque course, donc le bilan est exceptionnel », explique Stéphane Cattin. Si les résultats en vitesse sont aussi bons, la raison est simple, selon lui. « Je pense qu’on a une équipe de jeunes qui s’est construite autour de la personnalité de Marco Odermatt qui travaille énormément en équipe et qui soude sa formation, notamment dans l’échec. C’est devenu une famille suisse qui se challenge, sans jalousie. On voit d’ailleurs Marco Odermatt dans l’aire d’arrivée qui félicite ses coéquipiers qui font mieux que lui et c’est magnifique », raconte Stéphane Cattin, qui est persuadé des qualités humaines et sportives du leader de la Coupe du monde. Même si les résultats du Nidwaldien sont à peine moins dominants que l’hiver dernier, il faut relativiser. « Les autres ont eu tout un été pour analyser sa manière de skier et copier. Il ne faut pas dramatiser. Il y a eu des conditions particulières et aussi un passage où il a failli finir à l’hôpital et ça met un petit peu le frein. Je ne me fais pas de souci, il va de nouveau performer et il faut dire qu’on s’est un peu habitué au luxe de l’hiver dernier où il gagnait tout », relate notre consultant.







Des étoiles montantes

Autre aspect positif de cette saison, c’est l’éclosion de certains skieurs comme Alexis Monney qui a décroché son premier succès en Coupe du monde ou encore Franjo Vol Allmen qui montre une belle régularité. Cet état de grâce n’est pas un hasard, selon Stéphane Cattin. « Ils étaient pendant quelques années dans l’ombre de la Coupe du monde. Il faut savoir que quand vous montez une équipe de vitesse avec des jeunes, il faut les laisser sous le couvert le plus longtemps possible. Ils ont eu la chance d’avoir une équipe forte devant pour faire leur expérience dans les coulisses pour arriver au final à amener toute la performance. Je peux vous garantir que la première fois que vous vous trouvez au départ de Kitzbühel, ça vous retient et vous ne lâchez pas les chevaux la première fois », explique-t-il. Stéphane Cattin a donc le sourire et espère encore voir briller les slalomeurs d’ici la fin de la saison et pourquoi pas dès ce mercredi en Italie. /lge