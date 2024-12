Slalom d'Alta Badia: Loïc Meillard 2e derrière Haugan

Loïc Meillard a pris la 2e place du slalom d'Alta Badia. Le skieur d'Hérémence a terminé à 1''13 de l'intouchable Timon Haugan.

Quelle réponse de Loïc Meillard! 'Seulement' 8e de la première manche, le Valaisan d'origine neuchâteloise est allé chercher son 9e podium en slalom pour confirmer son statut de meilleur Suisse sur le virage court cette saison.

Auteur d'une très belle deuxième manche et surtout d'une superbe fin de parcours, Meillard a pu remonter une grande partie de ses adversaires. Il n'y aura finalement que Timon Haugan, très fort sur le premier parcours, qui a pu résister au polyvalent.

Vainqueur du slalom de Saalbach lors des finales la saison dernière, Haugan signe donc sa deuxième victoire en Coupe du monde. De son côté, Meillard poursuit sa série positive avec un nouveau top 5. Depuis son succès à Aspen en mars, le skieur d'Hérémence a fait 4e, 3e, 5e, 3e et 2e. Une superbe régularité. Cela ne lui suffit toutefois pas pour s'emparer du dossard rouge de leader de la discipline. Ce dernier appartient toujours à Henrik Kristoffersen, 4e sur la Gran Risa.

Daniel Yule bon 9e

Daniel Yule se porte mieux. 22e, 13e et 20e des trois premières courses de la saison, le skieur du Val Ferret a pu accrocher son premier top 10 de l'hiver. Mais le Valaisan a de quoi être déçu, car il avait vraiment le ski et les armes pour obtenir un meilleur résultat et pourquoi pas une place dans les cinq, surtout avec un revêtement glacé comme il les aime.

Tanguy Nef aurait pu faire mieux que son 22e rang. Quinzième temps après le tracé matinal et à la suite d'une grosse faute, le Genevois avait l'occasion de réparer son erreur en deuxième manche, mais il n'a malheureusement pas été agressif.

Contrairement à Nef, Luca Aerni a effectué une jolie remontée. Un bond de huit rangs pour une bonne 17e place.

La vie est plus difficile pour deux autres Helvètes. Vainqueur en 2020, Ramon Zenhäusern n'a pas pu se qualifier pour le deuxième effort avec sa 36e place à 3''47. Quant à Marc Rochat. il traverse pour sa part une période noire. Le Vaudois de 32 ans a encore une fois subi une élimination, la quatrième en autant de courses.

