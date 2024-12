Les Jeux olympiques à la portée de Marianne Fatton

En 2026, le ski-alpinisme figurera pour la première fois au programme des Jeux olympiques. Les athlètes se mesureront dans le relais mixte et le sprint. Cette dernière discipline constitue aussi la spécialité de Marianne Fatton, puisqu’elle est aussi championne d’Europe en titre. Deux skieuses par nation au maximum seront du voyage olympique. Dans un premier temps, Marianne Fatton devra décrocher un ticket pour son pays avant de penser à une sélection personnelle : « C’est vraiment cet hiver que cela se joue », précise l’étudiante neuchâteloise.

Les résultats obtenus en Coupe du monde seront déterminants. Marianne Fatton est dans les starting-blocks. La Vaudruzienne sait que la concurrence s’est durcie au fil des années : « Cela a vraiment énormément évolué surtout en raison des JO. On voit que cela intéresse toujours plus de monde. Cela devient plus dur et les écarts sont toujours plus serrés. »