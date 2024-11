Alexi Mosset et Robin Tissières même combat en skicross

Robin Tissières et Alexi Mosset croiseront peut-être le fer cet hiver sur les pistes de skicross : les deux athlètes neuchâtelois s’engageront en Coupe d’Europe avec des ambitions différentes. Membre du cadre C de Swiss-Ski, Robin Tissières aimerait bien fêter le premier podium de sa carrière à ce niveau. Pour Alexi Mosset, l’approche n’est pas identique. L’ancien champion du monde juniors de télémark envisage de se faire un nom en skicross, discipline olympique. Mais il doit vraiment obtenir des résultats significatifs pour bénéficier d’un encadrement plus soutenu de la fédération : « J’aimerai réellement accéder aux cadres nationaux pour bénéficier d’une meilleure infrastructure que maintenant. Je veux montrer de quoi je suis capable de faire en Coupe d’Europe », relève-t-il.