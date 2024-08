Rémi Cuche va bientôt rechausser les lattes

Rémi Cuche va bientôt pouvoir remettre les lattes. Après avoir passé une série de tests concluants à la clinique de La Tour à Meyrin il y a une semaine, le skieur de Saules a obtenu le feu vert de la faculté pour rechausser les skis dès le mois de septembre : « En raison de douleur à mon genou, on a encore pu constater un petit déficit de force de mon quadriceps. On a aussi effectué des tests de sauts et les résultats étaient bons », nous a résumé le Vaudruzien. Il est en revanche prématuré pour évoquer la date de son retour à la compétition.

Le 17 janvier dernier, Rémi Cuche s’était déchiré pour la troisième fois les ligaments du genou lors d’un entraînement sur la Streif, à Kitzbuhel. Un jour plus tôt, il avait dévalé et maîtrisé pour la première fois de sa carrière la terrible piste de descente autrichienne. /mne