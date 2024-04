Justine Herzog dans le cadre national

Le Giron jurassien est bien représenté : Swiss-Ski a dévoilé les noms de l’ensemble des athlètes qui figureront dans ses différents cadres nationaux lors de l’hiver 2024-2025. Le Giron jurassien des clubs de sports neige comprend des représentants dans cinq disciplines différentes. Rémi Cuche (SC Chasseral Dombresson) est membre du cadre B de ski alpin alors que Justine Herzog (SC Chasseral Dombresson) est propulsée dans le cadre C ; un cadre dans lequel on retrouve la Neuvevilloise Amélie Klopfenstein.

Ilan Pittier (SC La Vue-des-Alpes) fait toujours partie du cadre B de ski de fond et Robin Tissières (SC Chasseral Dombresson) du cadre C de skicross. Les frères Alexi et Maxime Mosset (SC La Vue-des-Alpes) figurent dans l’équipe nationale de télémark, de même que Robin Cuche (SC Chasseral Dombresson) en ski paralympique. /comm-mne