Marianne Fatton encore sur la boîte

Encore un podium pour Marianne Fatton, en Coupe du monde de ski-alpinisme. L’athlète de Dombresson a terminé 2e de l’épreuve sprint disputée mardi à Cortina, lors de l’ultime manche de la saison. Dans la station italienne, Marianne Fatton a uniquement été devancée en finale de 6’’8 par sa principale rivale, la Française Emily Harrop. Au classement général final de la discipline, elle se classe troisième. Marianne Fatton sera encore en lice mercredi à Cortina dans le relais mixte.

Sa saison ne sera toutefois pas terminée : elle la clôturera samedi 20 avril en prenant part à la mythique Patrouille des glaciers. Elle s’élancera pour la première fois sur la longue distance, entre Zermatt et Verbier, avec ses deux coéquipières de l’équipe de Suisse, les Valaisannes Gaëlle Perrier et Laura Bocchino. Grande première cette année, la Patrouille des glaciers comptera comme championnat du monde longue distance de ski-alpinisme : « Nous n’avons pas suffisamment d’expérience et de recul pour prétendre à une éventuelle médaille », a expliqué depuis Cortina, Marianne Fatton, que nous avons joint par téléphone. /mne