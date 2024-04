Un hiver plein de promesses pour Ilan Pittier

Discipline particulière

En plus de ces résultats en Coupe du Monde, l’athlète du SC La Vue-des-Alpes a également remporté un titre national chez les juniors et obtenu une 5e place aux Mondiaux des moins de 23 ans. Tous ces résultats ont été obtenus dans une discipline bien particulière : le sprint. « C’est assez différent des courses de distances. Il faut être explosif et c’est très tactique. Il y a plus d’aspects qui entrent en jeu », soulève Ilan Pittier.