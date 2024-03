Stéphane Cattin : « Une saison exceptionnelle pour Swiss-Ski »

Un magnifique hiver pour les skieurs suisses. La saison de Coupe du monde s’est clôturée ce week-end au terme des finales de Saalbach en Autriche. Au total, Swiss-Ski a décroché 56 podiums, dont 27 victoires en 74 courses. Les Helvètes terminent à la première place du classement des nations, avec 7 globes sur 10 dans l’escarcelle - 4 pour Marco Odermatt et 3 pour Lara Gut-Behrami, dont ceux du classement général. Mais derrière ces fers de lance, les autres athlètes et la relève se profilent aussi : « On a quand même beaucoup d’autres athlètes qui ont fait des podiums. Des athlètes qu’on avait rarement vus sur le devant de la scène et qui ont très bien performé, ce qui montre que la largeur de l’équipe de Suisse est là. Il y a certaines disciplines où je pense que si on avait eu un peu plus de chance côté suisse, on aurait certainement fait plus de podiums encore. Je pense notamment au slalom où on n’a pas toujours eu des conditions très agréables, avec des programmes qui étaient très bizarres avec de gros blocs de slalom puis plus rien pendant une longue période. On peut donc dire que là il y en a peut-être certains qui ont le potentiel de performer plus que ce qu’ils l’ont fait », analyse Stéphane Cattin, ancien directeur alpin de la fédération suisse et actuel directeur de Swiss Snowsports, l’association faîtière nationale des Écoles Suisses de Ski. L’habitant de Renan souligne que la relève est bien présente, avec des sportifs qui ont aussi performé en Coupe d’Europe et aux Championnats du monde juniors.