Slalom d'Are: Retour gagnant pour Shiffrin, Gisin 3e

Michelle Gisin a signé son deuxième podium de l'hiver dimanche à Are, le deuxième en slalom.

L'Obwaldienne a terminé 3e d'une course remportée par la 'revenante' Mikaela Shiffrin, qui a cueilli son 96e succès en Coupe du monde tout en s'assurant son 8e Globe de cristal de la discipline.

Deuxième de la première manche à 0''02 de Mikaela Shiffrin, Michelle Gisin n'est pas parvenue à régater avec l'Américaine. Celle-ci a même signé comme si de rien n'était une démonstration en deuxième manche, signant à nouveau le meilleur chrono pour s'imposer avec 1''24 d'avance sur la Croate Zrinka Ljutic (2e).

Auteure d'un excellent bas de second parcours, Michelle Gisin a échoué à 0''10 de Ljutic. L'Obwaldienne décroche son 21e podium en Coupe du monde, le neuvième en slalom. Elle reste 4e du classement de la discipline avant le slalom de Saalbach prévu dimanche prochain, mais à 100 points de la 3e Lena Dürr.

Mikaela Shiffrin, qui n'avait plus couru depuis le 26 janvier, s'est quant à elle offert un superbe cadeau à trois jours de son 29e anniversaire. Avec huit Globes en slalom, elle égale le record sur une discipline que codétenaient Ingemar Stenmark (8 sacres en slalom et en géant) et Lindsey Vonn (8 couronnes en descente).

Rast et Meillard solides

Deux autres Suissesses ont terminé dans le top 15. Décevante 16e après la manche initiale, Camille Rast a su se montrer plus agressive sur le second parcours pour grimper au 12e rang. La Valaisanne conserve sa place parmi les 10 meilleures slalomeuses de l'hiver malgré la fin d'une belle série: elle restait sur quatre top 6 d'affilée dans la discipline.

A l'inverse, Mélanie Meillard a mieux négocié le premier tracé que le deuxième. La skieuse d'Hérémence, 11e après la manche initiale, a reculé à la 13e place à deux centièmes de Rast. Elle a néanmoins inscrit des points pour la 10e fois en 10 slaloms disputés cette saison, ce qui lui permet de pointer au 13e rang de la Coupe du monde de la spécialité.

/ATS