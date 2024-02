Milla Pittier vice-championne de Suisse U14

Un podium et un titre de vice-championne de Suisse des moins de 14 ans pour Milla Pittier. La fondeuse du SC La Vue-des-Alpes s’est classée 2e de l’épreuve individuelle en style classique ce samedi à Realp, dans le canton d’Uri. Milla Pittier était l’une des favorites de ces championnats de Suisse (Helvetia Nordic Trophy) et en course pour la victoire, mais elle a été victime d’une petite chute, explique le communiqué du Giron jurassien. Elle a finalement terminé à 14 secondes de la gagnante Noémie Krayenbühl. /comm-lgn