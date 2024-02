Super-G de Crans-Montana: Lara Gut-Behrami « seulement » 6e

Lara Gut-Behrami n'a pas enchaîné un troisième podium ce week-end à l'occasion du Super-G de Coupe du monde à Crans-Montana. La Tessinoise a pris le 6e rang à 0''46 de Stephanie Venier.

Elle avait évoqué la fatigue samedi, avait expliqué qu'elle avait même vomi avant le départ de la deuxième descente. Dimanche dans sa discipline de prédilection, Lara Gut-Behrami n'a pas pu faire de miracle. C'est surtout un mauvais passage sur le haut qui a éjecté la Luganaise de la course au podium.

'Je suis heureuse que le week-end se termine, a avoué la leader du général de la Coupe du monde. Je me réjouis de pouvoir me reposer avant les courses du week-end prochain. L'important c'est de finir cette semaine en bonne santé. Et au niveau des conditions, la neige m'a un peu surprise.'

5 points d'avance sur Hütter

En perdant passablement de vitesse avant le plat, 'LGB' a hypothéqué ses chances de résultat probant. Sa 6e place fait que la lutte pour le dossard rouge de la discipline reste extrêmement serrée. La Tessinoise est toujours en tête, mais Cornelia Hütter, 5e avec un centième d'avance sur la skieuse de Comano, a repris cinq points et se retrouve à cinq longueurs (360 et 355 points).

Deuxième à 0''04 de Venier, Federica Brignone grignote également son retard sur la Tessinoise. Elle n'est plus qu'à 34 points et alors que la suite du programme se compose de deux Super-G à Val di Fassa, puis d'une descente et d'un Super-G à Kvitfjell. Au général en revanche, Lara Gut-Behrami compte désormais une marge de 205 points sur Mikaela Shiffrin.

Bassino confirme

Victorieuse de la deuxième descente samedi, Marta Bassino a logiquement trouvé un terrain de jeu à sa convenance. La championne du monde a fini à 0''15 de Stephanie Venier qui fête son troisième succès en Coupe du monde, le premier dans cette discipline.

Dans le camp suisse, ce ne sont pas franchement les sourires qui ont illuminé l'aire d'arrivée. Jasmina Suter, Michelle Gisin et Priska Nufer ont en effet toutes terminé hors du top 15.

