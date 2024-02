La première Nocturne de la Vue attendra

Les reports se suivent et se ressemblent. Après la Coupe Didier Cuche, la Franches nordique ou la S’Kiffé Froid, c’est au tour de la première édition de la Nocturne de la Vue de faire les frais du manque de neige. La manifestation de ski nordique, initialement prévue le 24 janvier, et agendée au 21 février dans un deuxième temps, n’aura finalement pas lieu cet hiver. Les organisateurs indiquent vendredi que l’édition 2024 est reportée au vendredi 13 décembre, un mois avant l’édition 2025, programmée le 10 janvier. « Nous aurions pu repousser la manifestation au mois de mars, mais avec l’incertitude des conditions d’enneigement et les jours qui rallongent, nous avons préféré décaler cette première à l’hiver prochain, confie l’organisateur de l’épreuve, Jérémy Huguenin. /comm-gjo