Confirmation aux championnats du Giron jurassien

Les skieurs régionaux étaient de retour à Anzère samedi et dimanche pour poursuivre les championnats du Giron jurassien de ski alpin. Déjà en vue lors du slalom disputé fin janvier sur la piste des Luys, la Chaux-de-Fonnière Elise Netuschill chez les filles et Eliott Ducommun du SC Chasseral Dombresson (tous deux en moins de 16 ans) ainsi que Pierre Stiemsbert (SC La Chaux-de-Fonds) se sont également imposés lors du slalom géant. De fait, ils remportent le combiné alpin qui regroupe les manches du slalom et du géant pour établir le classement de la discipline. /comm-mne