Odermatt s'offre un 9e succès de suite en géant

Marco Odermatt demeure invincible en géant.

Le Nidwaldien a cueilli samedi à Bansko son neuvième succès d'affilée dans la discipline en Coupe du monde, s'offrant ainsi sa 10e victoire de la saison et la 34e au total sur le Cirque blanc.

En tête avec 'seulement' 0''35 d'avance sur son premier poursuivant Alexander Steen Olsen après la manche initiale, Marco Odermatt a mis le turbo sur un deuxième parcours pourtant très court. Il s'est imposé avec 0''91 d'avance sur le Norvégien, qui a bien tenu le choc en deuxième manche, et 1''08 sur Manuel Feller (3e).

Avec 34 succès, Marco Odermatt (26 ans) est ainsi d'ores et déjà le skieur en activité comptant le plus de victoires en Coupe du monde à égalité avec Alexis Pinturault (32 ans), lequel a dû mettre fin à sa saison après sa terrible chute de Wengen. Seuls huit skieurs ont fait mieux dans l'histoire que le Suisse et le Français.

Meillard 7e

Deuxième meilleur Suisse, Loïc Meillard a pris la 7e place à 1''51 de son chef de file. Le skieur d'Hérémence, qui a enfin connu les joies du podium cet hiver en terminant 3e du premier super-G de Garmisch et 2e du slalom de Chamonix, attend donc toujours le déclic en géant. Il a devancé de justesse Thomas Tumler (8e à 1''59).

Seulement 21e de la première manche, Gino Caviezel est quant à lui remonté au 13e rang en prenant tous les risques. Mais les deux fautes commises sur le second tracé l'ont probablement privé d'un top 10. Fadri Janutin (18e), Justin Murisier (22e) et Livio Simonet (25e) ont également marqué des points.

/ATS