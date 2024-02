Annulations à la pelle en ski nordique

La neige fait défaut dans l’Arc jurassien et les compétitions de ski nordique en pâtissent. Après de nombreuses annulations de manifestations fin janvier, c'est au tour du SC La Brévine d'annoncer que son étape du Viteos Ski Tour – La S'Kiffé Froid – est provisoirement reportée au samedi 9 mars. Disputée dans les rues du village, cette course de ski de fond aurait dû se dérouler le samedi 10 février sous la forme d’un relais nocturne par équipes de deux. Elle est donc repoussée d’un mois. C’est le cas également de la course des enfants.

L’étape des storio nordiX games prévue le mercredi 7 février à La Côte-aux-Fées est, elle, définitivement annulée. Cette manifestation est réservée aux fondeurs et fondeuses en herbe. /comm-mne