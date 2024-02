Mondiaux en vue pour Ilan Pittier

C’est son principal objectif de la saison : après avoir pris part à trois reprises aux championnats du monde juniors de ski nordique, Ilan Pittier est grimpé d’une catégorie d’âge. Il a été sélectionné par Swiss-Ski pour les mondiaux réservés aux moins de 23 ans. Il sera aligné mardi matin à Planica en Slovénie, dans les qualifications du sprint en style libre, sa discipline de prédilection.

Ilan Pittier a mérité sa sélection. Cet hiver, le sociétaire du Ski-club La Vue-des-Alpes s’est déjà mesuré à deux reprises avec les plus grands de la planète : il a signé un résultat encourageant, le 27 janvier en Coupe du monde, en se classant 25e du sprint. À Planica, son objectif sera plus élevé. Et pour cause : « Je vise un top 10 à Planica. La concurrence sera nécessairement moins vive puisque seuls les coureurs de moins de 23 ans sont autorisés à participer ».