Et rebelote pour Marianne Fatton

Marianne Fatton encore sur la boîte, en Coupe du monde de ski-alpinisme. Associée au Zurichois Jon Kistler, l’athlète du Val-de-Ruz a pris la 2e place du relais mixte samedi à Villars. Dans les Alpes vaudoises, la paire helvétique a uniquement été devancée par un duo Espagnol formé de Marta Garcia Farrés et Oriol Cardona Coll. Marianne Fatton et Jon Kistler ont concédé 48 secondes aux vainqueurs en une demie heure de course. La Neuchâteloise avait déjà terminé 2e du sprint vendredi et elle sera en principe encore en lice dimanche à Villars dans l'épreuve individuelle. /mne