Un 42e succès pour Lara Gut-Behrami qui triomphe en géant

Lara Gut-Behrami a décroché mardi son 42e succès en Coupe du monde, le cinquième de la saison. La Tessinoise a remporté le géant de Plan de Corones en devançant Alice Robinson et Sara Hector d'1''09.

Elle a mis tout le monde d'accord. Lara Gut-Behrami a poursuivi sur sa lancée et sa victoire lors du Super-G de Cortina dimanche. Sur la piste Erta et sa pente pouvant atteindre les 61%, la skieuse de Comano a fait tout juste tant en matinée que l'après-midi. Jamais sur la plus haute marche du podium à Plan de Corones, LGB a réparé cette anomalie et fait mieux que ses deux deuxièmes places en 2021 et 2023. Elle signe son huitième succès dans la discipline.

Sur des rails, la Tessinoise a même pu placer quelques petits dérapages opportuns dans les parties les plus pentues. Elle aurait même pu s'imposer avec une avance plus substantielle sans une faute sur le bas. Mais avec sa vitesse, cela n'a pas porté à conséquence.

Ce 42e succès lui permet d'égaler Anja Paerson pour être sixième sur la liste du plus grand nombre de victoires en Coupe du monde. Prochaine athlète à rattraper? Renate Götschel et ses 46 couronnes.

La championne du monde 2021 de la discipline conforte son dossard rouge de leader avec 585 points et 85 de plus que Federica Brignone, 6e de ce géant. Et au général de la Coupe du monde, LGB n'est plus qu'à 95 points de Mikaela Shiffrin. L'annulation des courses de vitesse à Garmisch ce week-end péjore ses chances de passer devant l'Américaine, toujours sur le flanc après sa chute à Cortina.

Il restera trois géants au programme après cette course italienne: à Soldeu, à Äre et à Saalbach lors des finales de Coupe du monde.

En l'absence de Michelle Gisin et Wendy Holdener, seules deux autres Suissesses ont eu droit à un deuxième passage. Mais sur la piste qui l'avait révélée aux yeux du monde en 2017 avec un magnifique 9e rang, Camille Rast a brillé. Bien dans sa tête et sur ses skis, la Valaisanne a pris la 8e place à 1''96. Simone Wild a de son côté été trop timide à l'occasion du second tracé. La Zurichoise a tout de même pris la 20e place. Mélanie Meillard (41e) n'a elle pas trouvé la clef sur cette piste et n'a pas vu la deuxième manche.

