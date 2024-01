Odermatt s'offre son 9e succès de la saison

Marco Odermatt a remis les pendules à l'heure dimanche à Garmisch-Partenkirchen.

Quatrième samedi, le Nidwaldien a remporté le deuxième super-G programmé dans la station bavaroise pour cueillir son 9e succès de la saison. Troisième, le Bernois Franjo von Allmen s'est lui offert son premier podium à ce niveau.

Privé de podium pour la deuxième fois de la saison samedi, et pour 0''03 seulement, Marco Odermatt a donc apporté la réponse espérée pour sa 17e course dans cet exercice 2023/24. Il a pris tous les risques pour s'imposer avec 0''30 d'avance sur l'Autrichien Raphael Haaser et 0''61 sur Franjo von Allmen.

Le Nidwaldien, qui a égalé Bode Miller en décrochant dimanche son 33e succès sur le Cirque blanc, a ainsi posé une première main sur le Globe de la discipline. Il possède une marge de 121 points sur son premier poursuivant Vincent Kriechmayr (4e dimanche) alors qu'il ne reste que deux super-G au menu cette saison.

Marco Odermatt, qui vise un troisième gros Globe consécutif, compte par ailleurs désormais plus du double de points que son dauphin au classement général Cyprien Sarrazin (1406 à 684). Le Nidwaldien, qui a inscrit 82,7 points en moyenne par course, devrait sauf accident améliorer son total record de la saison dernière (2042).

Boisset 7e

Ses coéquipiers n'ont par ailleurs pas été en reste. Franjo von Allmen a ainsi obtenu à 22 ans son premier podium en Coupe du monde. Il efface sa déception de Kitzbühel, où il avait frisé l'exploit en descente huit jours plus tôt mais avait manqué une porte dans la traverse finale.

Le Bernois a bouté Kriechmayer hors du top 3 pour 0''03, lui qui disputait sa 12e course en Coupe du monde et n'avait jamais fait mieux que 9e. Moins précoce, Arnaud Boisset a lui aussi obtenu son meilleur résultat à ce niveau. Le Valaisan a terminé 7e, confirmant sa belle 9e place décrochée dans la première descente de Kitzbühel.

Swiss-Ski n'a pas fait aussi bien que la veille, lorsque sept de ses représentants avaient terminé dans le top 15. Si Stefan Rogentin (11e) et Justin Murisier (12e) ont tenu leur rang, ce ne fut pas le cas de Loïc Meillard: le skieur d'Hérémence n'a pu faire mieux que 18e, 24 heures après avoir signé son premier podium de la saison.

