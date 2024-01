Clyde Engel sur le podium avec Dario Cologna

ll a partagé le podium avec…Dario Cologna. Le fondeur neuchâtelois Clyde Engel a pris la 3e place du classement qui combinait La Pachifica sur 25km style classique et la Sfida, 30km style libre. Ces deux compétitions se sont tenues samedi et dimanche en Haute-Engadine. Elles se sont disputées dans des conditions météorologiques extrêmes (- 26 degrés) et en présence de plusieurs coureurs très chevronnés à l’image du jeune "retraité" Dario Cologna. Et Clyde Engel s’est retrouvé sur le podium du classement général aux côtés de l’ancien champion olympigue grison, qui termine 2e.

Autre coureur du Ski-club La Sagne, Yann Engel - père de Clyde et double champion du monde masters - a nettement remporté la course classique de sa catégorie d'âge. /comm-mne