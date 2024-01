Sarrazin gagne la 1re descente, Odermatt 3e

Le mano à mano continue entre Marco Odermatt et Cyprien Sarrazin.

Le Nidwaldien a dû s'avouer vaincu face au Français vendredi dans la première descente de Coupe du monde de Kitzbühel, se contentant même d'une 3e place dans une course remportée par Sarrazin devant l'Italien Florian Schieder.

Parti avec le dossard 10, Marco Odermatt a pris les commandes grâce à une traverse finale parfaitement maîtrisée avec 0''12 d'avance sur Cameron Alexander. Mais le double vainqueur de Wengen ne s'est pas montré suffisamment performant sur les longs passages de glisse de la Streif pour s'offrir un troisième succès de suite en descente.

Le champion du monde en titre de la discipline a d'ailleurs très vite compris que son chrono ne suffirait pas vendredi. L'Américain Ryan Cochran-Siegle (4e au final) a échoué pour 0''01, avant que l'Italien Florian Schieder n'améliore le meilleur temps avec une marge de 0''29.

Sarrazin 27 ans après Alphand

C'est finalement Cyprien Sarrazin qui a mis tout le monde d'accord, s'imposant avec 0''05 d'avance sur Schieder. Le Français de 29 ans, deux fois 2e en descente à Wengen, cueille ainsi son deuxième succès de l'hiver dans la discipline-reine après Bormio fin décembre. Il a également gagné le super-G de Wengen, devant... Odermatt.

Cyprien Sarrazin est ainsi le premier Français à triompher sur la Streif depuis Luc Alphand, qui avait gagné à trois reprises en descente à Kitzbühel (deux fois en 1995, une en 1997). Il revient par ailleurs à 26 points de Marco Odermatt au classement de la discipline. La 'revanche' entre les deux hommes promet pour samedi.

Murisier 8e, Boisset 9e

Derrière 'Odi', Justin Murisier fut une nouvelle fois le meilleur Helvète. Le Bagnard a décroché la 8e place, à 0''83 du vainqueur. Il s'offre ainsi son cinquième top 10 de l'hiver en vitesse, effaçant par ailleurs son élimination subie dans la deuxième descente de Wengen.

Arnaud Boisset a quant à lui signé un exploit en se classant 9e à 1''11, en s'élançant en 56e et avant-dernière position. Le Valaisan a témoigné d'une immense force de caractère: stoppé dans son premier effort en raison d'une bâche publicitaire récalcitrante alors qu'il était parfaitement dans le coup après 30'' de course, il a été contraint de repartir une bonne demi-heure plus tard. Et il a sorti le grand jeu pour s'offrir son premier top 10 à ce niveau.

/ATS