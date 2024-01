Promesse tenue pour le Giron Jurassien

Premier départ d’Ilan Pittier en Coupe du monde de ski nordique, Justine Herzog sélectionnée aux Jeux olympiques de la jeunesse, ou encore Robin Cuche roi du ski paralympique et son frère Rémi sur la Streif de Kitzbühel. Les athlètes neuchâtelois portent haut les couleurs du Giron jurassien des clubs de sports de neige. Ils réalisent des performances de niveau internationales. Des résultats qui illustrent le travail de fond de la structure. C’est le sentiment de Didier Cuche, président de l’association. Il a expliqué jeudi dans La Matinale RTN, en direct de Kitzbühel : « C’est un projet de long terme. Le départ d’une mise en place d’un centre de performance dans l’Arc jurassien et qui nous permet de rivaliser avec les autres régions. » L’ancien champion du monde a loué le travail du chef alpin et directeur sportif du Giron jurassien. « Jérôme Ducommun a fait un énorme travail de fond, avec la mise en place du système de congé avec les écoles. Le système de déplacement également fonctionne bien quand on n’a pas de neige chez nous. (…) C’est vraiment un plaisir de voir qu’on arrive à amener des athlètes dans les prochaines étapes des différents sports qu’on a entre le nordique et le ski alpin. » Pour Didier Cuche, il est important de leur donner des bases pour qu’ils puissent continuer leur chemin.