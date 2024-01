Rémi Cuche a dompté la Streif

Pour sa grande première officielle sur une piste de la Coupe du monde et en plus sur la terrible Streif, Rémi Cuche s’en est sorti honorablement. Le skieur du Val-de-Ruz a pris la 56e place du premier entraînement disputé en vue de la descente de vendredi à Kitzbühel. Un rang qui pourrait encore être amélioré en fonction des disqualifications de plusieurs coureurs. Le neveu de Didier Cuche a concédé quelque quatre secondes et demie (4''56) au Canadien Alexander Cameron, qui a signé le meilleur chrono de la journée. Le résultat de Rémi Cuche est encourageant : il signe aussi le neuvième temps des treize coureurs helvétiques engagés. Meilleur Suisse, Marco Odermatt s’est contenté du 14e rang. /mne