Odermatt pour une première à Wengen ?

Marco Odermatt et les autres. C’est ainsi que l’on pourrait résumer les quatre épreuves de Coupe du Monde masculine de ski alpin qui ont lieu de jeudi à dimanche dans la station bernoise. Au programme : deux descentes prévues jeudi et samedi. Un Super-G vendredi et un slalom dimanche. Pour le Nidwaldien, leader du classement général, les descentes auront un intérêt particulier. Sur ses 29 victoires en Coupe du monde, aucune n’a été remportée en descente. « Il va chercher à mettre fin à cette attente, c’est sûr et certain », assène Thierry Nicolet, notre envoyé spécial à Wengen dans La Matinale de jeudi.