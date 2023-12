Robin Cuche imbattable en ski paralympique

Robin Cuche connaît un début de saison tonitruant en Coupe du monde de ski paralympique. Le skieur de Saules a enlevé à Saint-Moritz les deux premières descentes inscrites au calendrier de l’hiver. Déjà vainqueur samedi sur la piste Corviglia, Robin Cuche en a remis une couche dimanche. Détenteur du petit globe de cristal de la discipline, il s’est imposé avec plus d’une seconde et demie d’avance sur son dauphin, le Canadien Alexis Guinoud. Le Vaudruzien ne pouvait pas mieux entamer sa saison. Sa prochaine course est programmée mercredi 20 décembre, à l’occasion du Super-G coupe du monde de Steinach, en Autriche. /comm-mne