Marianne Fatton a tiré les leçons du passé

Les championnats d’Europe de ski-alpinisme comme objectif prioritaire. Cet hiver, Marianne Fatton se focalisera sur ces compétitions qui se tiendront du 8 au 12 janvier à Flaine, en Haute-Savoie. Et plus particulièrement encore sur l’épreuve de sprint : l’athlète du Val-de-Ruz avait terminé au 2e rang de la discipline lors des championnats du monde de l’an dernier. Et comme cet hiver, il n’y a pas de mondiaux, elle désire se concentrer sur les Européens.

Le sprint s’inscrit bel et bien comme sa spécialité, même si Marianne Fatton a entamé cette saison par une déconvenue : elle s’est classée onzième de l’épreuve d’ouverture, le 25 novembre à Val Thorens, après une erreur de manipulation avec ses skis.

Mais la forme est là. Marianne Fatton a retrouvé la plénitude de ses moyens physiques et mentaux. Elle avait connu un sérieux coup d’arrêt dans sa carrière il y a deux ans, victime d’une fatigue chronique, à la suite d’une surcharge d’entraînement. Elle a retenu la leçon pour éviter de connaître les mêmes déboires : « J’ai appris plus sur moi. Je le prends comme une leçon. J’ai une autre mentalité au moment d’aborder les compétitions, je me dis déjà que je suis en bonne santé et que c’est l’essentiel ».