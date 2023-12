Début d'hiver encourageant pour les fondeurs du Giron

Les jeunes fondeurs et fondeuses du Giron jurassien ont lancé leur saison ce week-end à Saint-Moritz dans le cadre des premières compétitions nationales de l’hiver. Par un froid polaire, jusqu’à moins 15 degrés, et sous la neige, ils ont tout d’abord pris à un 10 km en style libre avant de s’aligner le dimanche en style classique sur la même distance. En moins de 18 ans, Wilma Lauenstein (SC La Vue-des-Alpes) s’est classée respectivement 5e et 8e. Lisa Pellaton (SC La Brévine) a signé, elle, les 9e et 10e temps.

En moins de 20 ans, Maxime Béguin (SC La Vue-des-Alpes) s'est également bien comporté (11e et 9e), récoltant ainsi 16 points sur le circuit national. Son cousin Antoine Béguin s’est hissé, lui, à la 10e place en classique.

Quant à Ilan Pittier (SC La Vue-des-Alpes), qui concourait pour la première fois de sa carrière chez les « hommes », deux top 20 sont venus récompenser ses efforts. 18e en libre, il a ensuite marqué ses premiers points dans la catégorie reine avec la 12e chrono (11e des Suisses engagés à St-Moritz). /comm-mne