Giron jurassien : l'hiver s'annonce beau

Autre bonne nouvelle dans le cadre nordique du Giron jurassien : quatre nouveaux athlètes en provenance du SC Saignelégier ont rejoint les M16. C’est la première représentation de ce ski club au Giron jurassien, ce qui réjouit Damien Pellaton puisque cela montre, selon lui, l’efficacité du gros travail de recrutement effectué. Au niveau du CPR ski nordique, huit sportifs âgés de 12 à 16 ans bénéficient de cette structure cette année. L’équipe junior est composée de cinq athlètes. Il y a notamment Wilma Lauenstein, qui va tenter de se qualifier pour les Jeux olympiques de la jeunesse. Le fer de lance de l’association est toujours Ilan Pittier, membre du cadre B de Swiss-Ski, qui va viser des places proches de la tête en sprint.





Six athlètes alpins au plus haut niveau

Les cadres alpins du Giron jurassien ne sont pas en reste. « La saison risque d’être exceptionnelle, s’est exclamé Jérôme Ducommun, directeur du CRP alpin et chef alpin de l’association. Nous allons suivre dans quatre disciplines des jeunes aux portes de la Coupe du monde ! ». La structure peut se targuer d’avoir de bons éléments. Elle peut compter notamment sur les frères Alexi et Maxime Mosset en télémark. En ski-cross, Robin Tissières va s’élancer en Coupe d’Europe et tentera de se qualifier pour quelques départs en Coupe du Monde. Robin Cuche, en ski alpin handisport, a lui plusieurs globes de cristal à défendre. Finalement Amélie Klopfenstein, en cadre C Swiss-Ski, et Rémi Cuche, en cadre B, vont essayer de se qualifier pour la Coupe du monde.

Du côté des moins de 16 ans, l’un des athlètes qui montent est Eliott Ducommun qui tentera d’entrer au Centre national de performance. Le skieur du SC Chasseral-Dombresson qui, comme ses coéquipiers des M16, a vu son calendrier de préparation et de saison un peu modifié. Le Giron jurassien a pris la décision de décaler la préparation, à savoir que ses moins de 16 ans n’ont pas skié sur glacier en août, comme habituellement, mais seulement à partir d’octobre. La saison commencera elle en janvier et non plus en décembre. « Avec le changement climatique, c’est clair que les conditions d’entraînement changent aussi », explique Jérôme Ducommun, chef du ski alpin au Giron jurassien.