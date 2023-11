Gueule de bois pour la Coupe du monde à Zermatt

Les organisateurs des courses de Zermatt-Cervinia se sont réveillés avec la gueule de bois ce lundi matin. Les deux descentes de Coupe du monde masculine de ski alpin qui devaient se tenir le week-end dernier pour la première fois sur deux pays ont été annulées en raison des conditions météorologiques. De fortes chutes de neige et des rafales de vent ont notamment eu raison des épreuves au pied du Cervin. Laurent Morel, de SkiActu, a vécu ces annulations depuis la station valaisanne et livre son sentiment. « Pour l’organisation, c’est un nouveau coup dur », affirme-t-il, alors que six courses ont été annulées à Zermatt depuis l’année dernière. Quant à savoir si l’épreuve est menacée, le co-fondateur de SkiActu tempère : « Il faut être patient. On va voir ce qui se passe cette semaine avec les courses féminines. Les conditions devraient être un peu meilleures », espère-t-il alors que les skieuses doivent en effet rejoindre le pied du Cervin ces prochains jours. « Il faut être clair, ces courses ne seront pas déplacées », conclut Laurent Morel. /mmi