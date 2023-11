La Coupe du monde dans le viseur de Robin Tissières

Robin Tissières se rapproche des sommets, mais il n’y est pas encore. L’étudiant de Cortaillod s’apprête à attaquer la future saison de skicross parmi les grands. Après avoir décroché la médaille de bronze des championnats du monde juniors l’an dernier, Robin Tissières se frotte désormais à l’élite. Propulsé dans le cadre C de Swiss-ski, son programme de courses comprend cet hiver toutes les manches de la Coupe d’Europe et, espère-t-il, quelques courses de la Coupe du monde : il pense tout particulièrement aux rendez-vous helvétiques qui se tiendront à Arosa, St-Moritz et Veysonnaz.

À 21 ans, Robin Tissières sait qu’il lui reste encore un palier important à franchir pour se frotter au gotha de la planète des spécialistes de skicross. Deux mondes séparent la Coupe d’Europe de la Coupe du monde : « La concurrence est non seulement plus vive, mais les difficultés techniques sont également plus élevées », souligne l’intéressé.