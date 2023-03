Fondeur neuchâtelois en or

De l’or pour Yann Engel aux championnats du monde masters de ski nordique. Le fondeur neuchâtelois faisait en effet partie du quatuor helvétique qui a remporté le titre du relais 4 x 5 kilomètres dans la catégorie des plus de 60 ans, mercredi à Seefeld en Autriche. Formé de Roland May, Armin Grob, Christoph Appius et donc de Yann Engel, le relais suisse a devancé de 17 secondes la Finlande, médaillée d’argent et 1’19’’ l’Italie, qui est troisième. /mne