La Suisse battue en finale par la Norvège dans le slalom mixte

La Suisse n'a pas répété sa victoire de l'an dernier dans l'épreuve par équipes mixtes à l'occasion des finales de la Coupe du monde à Soldeu. En finale, elle s'est inclinée contre la Norvège.

Le slalom par équipes mixte se dispute avec quatre coureurs (2 dames + 2 messieurs) par nation. Malheureusement cette compétition n'intéresse bientôt plus personne. Il n'y avait que six (!) équipes inscrites. La Suisse et l'Autriche, no 1 et 2 mondiaux, ont été directement qualifiées pour les demi-finales alors que la Norvège a dû en découdre contre... Andorre en quarts de finale. Question crédibilité, la FIS doit encore trouver la bonne formule.

Il est vrai que la présence réduite aux 25 meilleurs par discipline aux finales de la Coupe du monde pose des problèmes au moment d'organiser une épreuve par équipes.

Le quartette suisse formé par Camille Rast, Andrea Ellenberger, Livio Simonet et Semyel Bissig a passé l'écueil de l'Allemagne au temps. En finale, c'est cette fois-ci les Suisses qui ont laissé la primauté aux Norvégiens à l'addition du meilleur temps masculin et du meilleur temps féminin.

L'hiver dernier, la Suisse avait remporté le slalom par équipes mixtes avec un succès en finale contre l'Autriche, championne olympique. Simonet et Ellenberger étaient déjà de la partie.

/ATS