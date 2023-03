Odermatt valide son 2e gros Globe et s'offre un 21e succès

Marco Odermatt a saisi sa première occasion de valider son deuxième sacre consécutif au général de la Coupe du monde.

Le Nidwaldien a remporté samedi le premier des deux géants programmés à Kranjska Gora. Sa marge sur Aleksander Aamodt Kilde est de 486 unités, alors que le Norvégien n'est pas en mesure d'en inscrire plus de 400.

En tête avec plus d'une demi-seconde d'avance sur ses rivaux à l'issue du premier tracé, Marco Odermatt n'a pas failli en deuxième manche sur une neige qui s'est très vite ramollie. Il s'est imposé avec une marge de 0''23 sur son dauphin Alexis Pinturault, Henrik Kristoffersen terminant 3e à 0''37.

Cette victoire est la 10e de la saison pour le prodige d'Hergiswil. C'est aussi la 21e depuis ses débuts sur le Cirque en blanc: il égale ainsi le total de Didier Cuche, quatrième Suisse comptant le plus de victoires chez les hommes. Michael von Grünigen (23 succès) et Peter Müller (24) ne sont déjà plus très loin...

Une option en géant

Battu par Marco Schwarz lors du dernier géant à Palisades Tahoe, Marco Odermatt a pourtant souffert sur le second parcours. Devancé de 0''02 par Alexis Pinturault au dernier pointage intermédiaire, il a parfaitement négocié les dernières courbes pour cueillir son 17e podium d'affilée en géant, sacres olympique et mondial inclus.

Le Nidwaldien a par ailleurs pris une sérieuse option sur le Globe de la spécialité. Il possède désormais 140 points d'avance sur son dernier adversaire, Henrik Kristoffersen, à deux courses de la fin. Alors qu'il avait renoncé au géant de Schladming après sa cabriole de Kitzbühel.

Meillard 7e

Dans l'ombre de leur leader, deux autres Helvètes ont pris place dans le top 10 samedi. Le vice-champion du monde de la discipline Loïc Meillard s'est classé 7e et pointe désormais au 4e rang du classement de la spécialité. Le skieur d'Hérémence a été devancé de 0''37 par le Grison Gino Caviezel (6e). Semyel Bissig (22e) et Justin Murisier (27e) ont terminé plus loin.

/ATS