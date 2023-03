Vasaloppet : l’objectif était de terminer la course

C’est la course de ski de fond la plus ardue au monde : 90 kilomètres à travers la neige et la glace. La mythique Vasaloppet s’est tenue dimanche passé en Suède. Solène Faivre, jeune fondeuse professionnelle de La Brévine, était au départ de cette course qui rassemble chaque année quelque 16'000 fondeurs. Elle a bouclé le parcours en un peu moins de cinq heures. Elle a expliqué, vendredi dans La Matinale RTN, que pour une première participation, son but était de terminer la course. La préparation pour une compétition de 90 kilomètres est aussi différente de ce que Solène Faivre a l’habitude de faire, par exemple en ce qui concerne l’alimentation. L’affluence, 16'000 fondeurs, est aussi impressionnante. Et certaines personnes qui s’inscrivent ne sont pas vraiment préparées, ce qui donne droit à des chutes phénoménales…

La saison de Solène Faivre est terminée en raison du manque de neige. Pour l’année prochaine, elle va faire beaucoup de parcours longue distance et espère décrocher deux-trois tops 20, voire 15.