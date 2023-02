Marianne Fatton au pied du podium en Italie

Marianne Fatton en chocolat dans le Tyrol. La Vaudruzienne a terminé au 4e rang à l’occasion du relais mixte de la manche de Coupe du Monde qui s’est déroulée samedi dans le parc national du Stelvio. Accompagnée de Florian Ulrich en Italie, la spécialiste de ski alpinisme a terminé à 1’08’’ des vainqueurs espagnols Ana Alonso Rodriguez et Oriol Cardona Coll qui se sont imposés en 38’37’’. Ces derniers devancent sur la boîte les Français Emily Harrop et Robin Galindo de 32’’ et un autre duo suisse composé de Caroline Uhlrich et Matteo Favre de 58’’. /comm-gjo