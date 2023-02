Au revoir les parallèles

Le parallèle individuel a sacré ses derniers champions du monde. Aux Championnats du monde de ski alpin à Méribel, l’épreuve s’est déroulée jeudi et a vu la victoire de la Norvégienne Maria Therese Tviberg devant la Schwytzoise Wendy Holdener chez les dames et de l’Allemand Alexander Schmid chez les messieurs. Le Valaisan Loïc Meillard, 3e du parallèle aux Mondiaux de Cortina en 2021, a décidé de ne pas disputer l’épreuve en signe de protestation contre un règlement qu’il n’estime pas équitable. En effet, si un athlète part à la faute ou perd son premier duel de plus de 0’50’’, il verra son retard plafonné à 0’50’’ au départ du second duel.