Zenhäusern renoue avec la victoire, Yule 3e

Ramon Zenhäusern abordera en totale confiance les Mondiaux de Courchevel/Méribel.

Le Haut-Valaisan a remporté samedi le slalom de Chamonix, cueillant ainsi son cinquième succès en Coupe du monde. Troisième, Daniel Yule grimpe quant à lui au 2e rang du classement de la discipline.

Vice-champion olympique de la spécialité en 2018, Ramon Zenhäusern n'avait plus connu l'ivresse de la victoire sur le Cirque blanc depuis le 21 décembre 2020 et le slalom d'Alta Badia. Il a su se reconstruire après avoir vu sa saison 2021/22 gâchée par des douleurs récurrentes à une épaule.

Deuxième du slalom précédent à Schladming derrière Clément Noël, 2e de la première manche samedi à 0''15 du Français, Ramon Zenhäusern a parfaitement su gérer le second parcours. Clément Noël est en revanche parti à la faute, laissant l'inattendu Grec A.J. Ginnis (28 ans) décrocher une superbe 2e place.

Yule à 36 points de Braathen

Troisième sur le premier tracé, Daniel Yule s'est montré moins convaincant que le héros du jour en deuxième manche. Le Valaisan a concédé au final 1''06 à Ramon Zenhäusern et 0''04 à A.J. Ginnis, lequel a gagné pas moins de 21 places en seconde manche.

Daniel Yule est désormais 2e de la Coupe du monde de slalom. Il se retrouve à 36 points de Lucas Braathen, forfait samedi après son opération de l'appendicite.

A la lutte pour une place aux Mondiaux, Luca Aerni et Marc Rochat n'ont pas su plaider leur cause sur la piste des Houches. Le Valaisan et le Vaudois, respectivement 14e et 15e de la première manche, ont reculé aux 16e et 17e rangs. Ils attendent le verdict de Swiss-Ski.

Meillard éliminé

Pas dans un grand jour, Loïc Meillard a enfourché sur le second parcours après avoir signé le 17e temps de la manche initiale. Il s'agit de sa deuxième élimination de la saison dans la discipline, alors qu'il restait sur cinq top 8 d'affilée avec en point d'orgue une 2e place à Wengen.

/ATS