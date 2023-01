Emilien Louvrier survole le Tour de Sagnard

Quelques heures seulement après la première manche du Viteos Ski Tour à La Brévine, les amateurs de ski de fond étaient de retour sur les lattes dimanche pour le Tour de Sagnard. Si on a bien dénombré quelques courageux qui ont remis le couvert, on a aussi constaté que le format de course (10 km et 20 km) a attiré un public différent. À l’image du Français Emilien Louvrier qui a remporté l’épreuve reine après 48 minutes d’effort : « Je voulais faire une compétition ce week-end et je me suis orienté sur le Tour de Sagnard, explique celui qui a dynamité la course après moins d’un kilomètre. Maintenant que je vise les longues distances, j’essaie de m’arracher du début à la fin sur des formats comme celui-ci ».

Le Français a mené la danse devant le Lucernois Noel Boos et le Vaudruzien Antoine Béguin. Du côté des dames, Laura Jeanneret (Besencens) a fait coup double en s’imposant au scratch et en remportant les championnats suisses universitaires. Avec un temps de 59 minutes, elle a devancé Romane Gauthier (Le Noirmont) et Lucia Lauenstein de Cormondrèche pour rester la seule féminine sous l’heure de course. /comm-mne