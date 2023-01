Les skieurs en or du Giron

La saison des compétitions régionales de ski alpin s’est ouverte…aux Diablerets ce week-end. Le Ski-club Chasseral-Dombresson a organisé dans la station vaudoise les championnats jurassiens de slalom. Lina Meyer (SC Biel/Bienne) et Kai Odot (SC Chasseral Dombresson) se sont imposés chez les plus jeunes, en catégorie moins de 16 ans. Frère et sœur, Claire et Pierre Stiemsbert (SC La Chaux-de-Fonds) ont gagné chez les adultes. « Ces épreuves, initialement programmées aux Bugnenets-Savagnières, se sont déroulées dans d’excellentes conditions sur la piste Willy Favre du centre d’entraînement de ski alpin des Diablerets », a mentionné le délégué technique des compétitions, Michel Schindelholz.

Les championnats jurassiens de slalom géant, qui permettront de décerner les titres jurassiens de géant et aussi de combiné, se dérouleront le 12 février 2023 à La Corbatière. /comm-mne