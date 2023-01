Une première glacée mais réussie pour le Raid Blanc à Tête-de-Ran

Les boussoles étaient de sortie ce week-end à Tête-de-Ran. La première édition du Raid Blanc s’est tenue ce samedi sous un soleil radieux, mais par un froid constant. Organisée par NeuchAventure, la manifestation a séduit 80 participants regroupés en équipes de deux. « Au vu des conditions d’enneigement il y a encore une semaine, nous sommes très contents de l’affluence pour cette première », explique Yan Voirol, l’un des organisateurs.

Les binômes avaient le choix entre deux parcours longs de 15 ou de 30 kilomètres, tracés autour de Tête-de-Ran.





Polyvalence exigée

Durant cette course d’orientation, les concurrents se sont successivement essayés au ski de fond, aux raquettes, mais aussi au biathlon. Une discipline « surprise », mise sur pied par les organisateurs à quelques centaines de mètres de la ligne d’arrivée. « On pensait avoir fini le parcours quand on a découvert l’épreuve. Ma coéquipière était biathlète, mais c’est moi qui ai mis les cinq cibles », sourit Alex Dimitriou, l’un des participants.