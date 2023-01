Le ski nordique dans la joie

Il y avait un petit goût de Jeux olympiques au Mont-Crosin. Le Ski-Club de Saignelégier a organisé ce mercredi la première manche des storio nordiX games. Il s’agit d’un rendez-vous ludique pour promouvoir le ski nordique auprès des enfants dans la région du Giron jurassien. Et ils étaient une centaine à se réunir sous les flocons et entre les sapins enneigés. Au programme : cinq épreuves, dont le slalom, le sprint et le tir, où un moniteur s’est chargé de montrer l’utilisation d’une fausse carabine.





Donner envie

Trois autres étapes des storio nordiX games devraient encore se tenir. D’après un des organisateurs du Ski-Club de Saignelégier, Raphaël Dubail, ces échéances permettent aux enfants de se retrouver et d’échanger, alors qu’ils pratiquent un sport individuel. De plus, selon lui, c’est ce type d’événement qui rend le ski nordique accessible et qui donne envie aux jeunes d’attraper les lattes ! /mle