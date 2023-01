Nouveau départ pour Robin Cuche

Robin Cuche a retrouvé un appétit d’ogre. Le skieur du Val-de-Ruz attend avec impatience d’en découdre aux championnats du monde de ski paralympique, qui débuteront le 20 janvier à Espot, en Espagne. Avant cela, il prendra part dès ce mardi à Veysonnaz, à trois slaloms géants et un slalom spécial inscrits au calendrier de la Coupe du monde.

Robin Cuche est déjà monté à quatre reprises sur la boîte, en six courses, cet hiver. Il faut dire que la donne a changé pour l'athlète neuchâtelois.

En ski paralympique, les temps de course sont corrigés par un coefficient relatif au handicap de l’athlète. Après avoir passé de nombreux examens médicaux durant l’intersaison, Robin Cuche est désormais considéré comme un hémiplégique lourd par le Comité international paralympique et non plus léger. Cette différence est essentielle : elle lui permet de bénéficier d’un gain de plusieurs secondes sur son temps de course : « Cela fait des belles différences en bas » estime le neveu de Didier.