Slalom d'Adelboden: doublé norvégien, Meillard 4e

Loïc Meillard a pris la 4e place du slalom d'Adelboden. Le Norvégien Lucas Braathen a devancé son compatriote Atle Lie McGrath pour signer sa 5e victoire en Coupe du monde.

Il a manqué un petit quelque chose à Loïc Meillard. Un centième. Avec ce centième, le Valaisan d'origine neuchâteloise aurait été cueillir son quatrième podium de l'hiver, mais il n'a pas eu les centièmes de son côté.

'Je ne peux m'en prendre qu'à moi-même, je n'ai pas fait un bon mur, a expliqué le coureur d'Hérémence au micro de la RTS. Une 4e place, c'est bien, mais à la maison ça fait mal.'

Troisième du géant la veille, Meillard a peut-être manqué de jus dans les derniers mètres, même s'il continue à livrer d'excellentes performances course après course dans trois disciplines. A 26 ans, il doit encore avoir ce déclic qui lui permettrait d'aller sur la plus haute marche du podium. Un podium que Linus Strasser a donc arraché pour un centième à Meillard et à Vinatzer.

Le résultat d'ensemble des Suisses sur le Chuenisbärgli ce dimanche reste très bon. Ramon Zenhäusern a retrouvé de la confiance pour terminer au 8e rang. Excellent 7e à Garmisch, Marc Rochat a confirmé ses bonnes dispositions actuelles en prenant le 9e rang. Lors des interviews, le Vaudois a exprimé toute sa sensibilité. Après de multiples galères, le slalomeur de 30 ans savoure ces moments.

Pas franchement enthousiasmé par les conditions de neige, Daniel Yule a dû 'faire au mieux'. Le skieur du Val Ferret a quelque peu rétrogradé au classement après sa 9e place lors du tracé initial pour prendre la 11e place. Le vainqueur du slalom de Madonna doit tout de même regretter de ne pas avoir pu reprendre davantage de points à Henrik Kristoffersen, coupable d'une immense faute lors de la première manche.

Cinquième Suisse classé, Luca Aerni a fini 22e. 19e à Garmsich, Tanguy Nef a en revanche une fois encore offert son plus mauvais visage en sortant lors de la deuxième manche.

/ATS