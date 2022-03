Le Giron jurassien à l'heure du bilan en ski nordique

C’est l’heure du bilan de la saison de ski nordique pour le Giron jurassien des clubs de sports de neige. Les quatre étapes du Viteos Ski Tour ont pu se dérouler dans de bonnes conditions. Elles ont connu un bel engouement populaire et elles ont aussi vu défiler des athlètes de renom tels que les sœurs Gasparin ou le Français Émilien Louvrier, notamment vainqueur de la Transjurassienne cette année.

Quatre courses

Ce challenge comporte autant de manières de faire la course que d’épreuves : « La Course de l’Heure, organisée par le SC Les Breuleux, a lancé la saison des compétitions régionales en fanfare avec 187 départs pour ses 60 minutes de course » mentionne Christophe Pittier, responsable du Viteos Ski Tour. « Ensuite, le Tour de Sagnard a fait vibrer « Le Communal » qu’avait investi le SC La Sagne pour son épreuve individuelle avec pas moins de 253 amateurs sur leurs skis de fond. »

Participation de qualité

Organisée à la tombée de la nuit au cœur de La Brévine par le ski-club local, La S’kiffé’froid était une nouveauté du calendrier. « Cette manifestation a proposé une bataille épique sous la forme d’un relais à l’américaine pour les 100 binômes en lice » explique encore le membre du comité du Giron Jurassien. Enfin, La Franches Nordique a accueilli de sacrés cadors parmi ses 187 concurrents. Le SC Saignelégier a en effet mis les petits plats dans les grands puisqu’il accueillait aussi bien la finale du Viteos Ski Tour qu’une manche de la Swiss Loppet.





Les podiums au classement général du Viteos Ski Tour

D1 : 1. P. Schneider (SC La Brévine) 115 pts, 2. K. Seiler (SC La Brévine) 80 pts, 3. A. Gasparin (Gardes Frontières) 50 pts.

D2 : 1. S. Vuilleumier (SC Saignelégier) 104 pts, 2. L. Lauenstein (SC La Vue-des-Alpes) 100 pts, 3. M. Froidevaux (SC Saignelégier) 85 pts.

D3 : 1. G. Geiser (Olten) 50 pts, 2. Y. Morand (SC La Brévine) 50 pts, 2. A. Porret (SC La Sagne) 50 pts.

H1 : 1. E. Louvrier (SC Verrières/La Cluse), 95 pts, 2. A. Mercier (SC La Brévine), 95 pts, 2. B. Rosselet (SC La Brévine) 95 pts.

H2 : 1. H. Willemin (SC Les Breuleux) 119 pts, 2. G. Surdez (SC Les Breuleux) 119 pts, 3. X. Sigrist (SC La Sagne) 100 pts.

H3 : 1. F. Pellaton (SC La Brévine) 150 pts, P. Schneider (SC La Brévine) 130 pts, 3. R. Faivre (SC La Brévine) 121 pts. /comm-mne