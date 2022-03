Robin Cuche éliminé en slalom

Robin Cuche repartira de Pékin sans médaille. Dimanche, pour sa dernière course aux Jeux paralympiques dans la capitale chinoise, le Vaudruzien est sorti lors de la deuxième manche du slalom debout. Il avait pourtant signé le 8e temps sur le premier tracé. La course a été remportée par le Français Arthur Bauchet devant le Chinois Jingyi Liang et l'Australien Adam Hall.

Robin Cuche rentrera tout de même avec deux diplômes suite à son 6e rang en super-G et sa 8e place en super-combiné. Mais une dernière échéance attend le Neuchâtelois. Il aura l’honneur de porter le drapeau suisse lors de la cérémonie de clôture qui débute ce dimanche à 13 heures. /mad