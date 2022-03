Apothéose de l'hiver à La Vue-des-Alpes

La saison des compétitions de ski nordique s’achèvera mercredi à la Vue-des-Alpes pour les enfants. La finale des storio nordiX games se tiendront de 14 à 17 heures sur le site du Centre nordique.

Les storio nordiX games sont des jeux regroupant quatre étapes qui ont pour objectif de promouvoir le ski de fond dans l’Arc jurassien. La participation est ouverte à tous les enfants en âge de scolarité. Cette année, en plus des six postes qui composent le parcours des enfants et qui permettent d’obtenir des distinctions d’or, d’argent ou de bronze, un sprint facultatif est proposé dans l’après-midi. /comm-mne